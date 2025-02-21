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Армія рф змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти – британська розвідка

21 лютого 2025, 16:07
Армія рф змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти – британська розвідка
Тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити в "м'ясний штурм".

Військове командування рф змушує мобілізованих чоловіків підписувати безстрокові контракти з Міністерством оборони рф.

Про це в соцмережі Х (Twitter) інформує Міністерство оборони Великої Британії. 

"російські зусилля з примусу мобілізованих солдатів до підписання безстрокових контрактів, найімовірніше, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів: з моменту вторгнення в Україну в 2022 році росія втратила близько 860 000 убитими і пораненими. Це серйозно виснажило кількість російських військовослужбовців з більш ніж елементарним рівнем підготовки", - йдеться в розвідці.


В розвідці посилаються на російського видання, яке пише, що хоча контракти, які отримують російські солдати, мають формальну дату закінчення, вони можуть бути укладені на невизначений термін, а тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити в "м'ясний штурм", де рівень виживання складає лише 10-15 %.

Розвідники додають, що російське керівництво також майже напевно сприймає такі заходи як зменшення потенційної потреби в подальшій непопулярній всередині країни мобілізації.

"Після оголошення путіним часткової мобілізації у 2022 році сотні тисяч молодих і освічених росіян вирішили покинути країну, а не брати участь у незаконному російському вторгненні, що суттєво ускладнило ситуацію на російському ринку праці в довгостроковій перспективі", - пише британське відомство. 

Раніше Зеленський заявляв, що кремль планує збільшити армію на 100 тисяч.

 

мобілізаціяармія рфвійна в Україні

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