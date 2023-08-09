Армія США готується отримати дрони, які раніше постачалися до України
Армія США готується отримати нову партію мініатюрних безпілотників розвідувального рівня Black Hornet 3.
Про це повідомила компанія Teledyne FLIR на офіційному сайті.
Сума угоди між Армією США і виробником склала майже $94 млн. Кількість безпілотників не уточнюється. Контракт при цьому розрахований на п'ять років.
Teledyne FLIR позиціонує Black Hornet 3 як персональну розвідувальну систему для військових. Компанія сподівається, що до 2028 року інвестиції Армії США в Black Hornet перевищать $225 млн.
Служба зацікавилася нано-безпілотниками кілька років тому. Армія США почала купувати Black Hornet 3 2018 року в рамках проєкту Soldier Borne Sensor. Протягом п'яти років вона інвестувала в придбання дронів понад $125 млн.
Black Hornet 3 дає змогу підрозділам розширити можливості розвідки та спостереження. Маса одного нано-безпілотника становить 33 г. Він може залишатися в повітрі майже півгодини й передавати відео в режимі реального часу.
Окрім США, експлуатантами Black Hornet є понад 40 країн, включно з Україною, Великою Британією та Норвегією. Остання нещодавно замовила 1000 персональних розвідувальних систем. Загалом Teledyne FLIR поставила клієнтам понад 20 000 дронів.
Нагадаємо, США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги.