Армія США готується отримати дрони, які раніше постачалися до України

Сума угоди склала майже $94 млн.

Армія США готується отримати нову партію мініатюрних безпілотників розвідувального рівня Black Hornet 3.

Про це повідомила компанія Teledyne FLIR на офіційному сайті.

Сума угоди між Армією США і виробником склала майже $94 млн. Кількість безпілотників не уточнюється. Контракт при цьому розрахований на п'ять років.

Teledyne FLIR позиціонує Black Hornet 3 як персональну розвідувальну систему для військових. Компанія сподівається, що до 2028 року інвестиції Армії США в Black Hornet перевищать $225 млн.

Служба зацікавилася нано-безпілотниками кілька років тому. Армія США почала купувати Black Hornet 3 2018 року в рамках проєкту Soldier Borne Sensor. Протягом п'яти років вона інвестувала в придбання дронів понад $125 млн.

Black Hornet 3 дає змогу підрозділам розширити можливості розвідки та спостереження. Маса одного нано-безпілотника становить 33 г. Він може залишатися в повітрі майже півгодини й передавати відео в режимі реального часу.

Окрім США, експлуатантами Black Hornet є понад 40 країн, включно з Україною, Великою Британією та Норвегією. Остання нещодавно замовила 1000 персональних розвідувальних систем. Загалом Teledyne FLIR поставила клієнтам понад 20 000 дронів.

Нагадаємо, США надали Україні $66 млрд військової, фінансової і гуманітарної допомоги.