Асад втратив контроль над Алеппо

Повстанці захопили аеропорт Алеппо і десятки прилеглих міст.

Друге за величиною місто в Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Al Arabiaу.

Сирійська влада оголосила про "тимчасове виведення військ" із міста.

"Вперше від початку конфлікту Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил", - пише видання, посилаючись на голову Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абделя Рахмана.

"Хаят Тахрір аш-Шам" та союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, але винятком є райони, які контролюють курдські підрозділи.

Крім того, кілька північних районів Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, перебувають під контролем загонів національної армії Сирійського Курдистану.

Також заявляють, що повстанці захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст у суботу.

Вчора, 1 грудня, ми писали, що москва хоче відновити "конституційний порядок" в Сирії на тлі наступу повстанців.