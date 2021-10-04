AstraZeneca підтвердила тимчасову затримку постачання вакцин до ЄС
У п'ятницю видання Financial Times повідомило, що цього тижня буде скорочення поставок, повідомляє "Європейська правда".
AstraZeneca підтвердила, що будуть затримки, але підтверджений обсяг поставок не є предметом обговорення.
"Минулого тижня ми повідомили Європейській комісії і країнам-членам, що одна з двох партій, які будуть доставлені цього тижня, вимагатиме тестування і буде доставлена найближчим часом", - йдеться в заяві.
AstraZeneca заявила, що "невеликі коливання" в щотижневих поставках залежно від розподілу якості та випробувань на безпеку були типовими, але компанія була на шляху до виконання своїх планів поставок 70 мільйонів доз в ЄС у другому кварталі.
Представник ЄС відмовився коментувати поставки. "Ми не коментуємо стан поставок. Але ми залишаємося на зв'язку з компанією, щоб забезпечити своєчасну доставку достатньої кількості доз ", - сказав прессекретар.
"У цьому контексті ми також почали врегулювання суперечок з компанією, на основі яких ми сподіваємося досягти угоди з невирішених питань", - додав він.
Нагадаємо що, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що досліджує можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і випадками рідкісного захворювання кровоносних судин.
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