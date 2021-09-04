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Регулятор ЄС почав вивчати зв’язок нової рідкісної реакції з вакциною AstraZeneca

Крім того, агентство заявило, що вивчає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson через повідомлення про рідкісні тромби
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що досліджує можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і випадками рідкісного захворювання кровоносних судин.
Регулятор ЄС почав вивчати зв’язок нової рідкісної реакції з вакциною AstraZeneca Фото: вакцина (freepik)

Про це йдеться у заяві ЕМА у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Повідомлення опубліковане всього через кілька днів після того, як агентство офіційно підтвердило: утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів є дуже рідкісним побічним ефектом цієї вакцини. 

"У базі даних EudraVigilance було зареєстровано п'ять випадків цього дуже рідкісного захворювання, що характеризується витоком рідини з кровоносних судин, що викликає набухання тканин і падіння артеріального тиску", - сказано у заяві EMA.

Регулятор наголосив, що на цьому етапі ще не ясно, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією і повідомленнями про синдром капілярного витоку. 

"Ці повідомлення є "сигналом безпеки" - інформацією про нові або змінені побічні ефекти, які потенційно можуть бути пов'язані з ліками і вимагають подальшого розслідування", - пояснив регулятор ЄС.

Крім того, агентство заявило, що вивчає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson через повідомлення про рідкісні тромби - відомо про чотири серйозні випадки рідкісних тромбів з низьким рівнем тромбоцитів, один з яких був летальним, після щеплення вакциною Johnson&Johnson.

Нагадаємо, що ВООЗ вважає зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом ймовірним, але не підтвердженим

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09 04 2021 17:16
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