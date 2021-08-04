ВООЗ вважає зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом ймовірним, але не підтвердженим
Таку заяву орган зробив після огляду останніх глобальних даних, передає "Укрінформ" з посиланням на "Reuters".
За словами незалежних експертів, необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику.
"Важливо зазначити, що попри занепокоєння, оцінювані події є дуже рідкісними, і серед майже 200 мільйонів осіб, які отримали вакцину AstraZeneca від COVID-19 у всьому світі, зареєстрована невелика кількість (випадків утворення тромбів - ред.)", - заявила група з безпеки вакцин.
Зазначається, що наступного тижня експерти розглянуть додаткові дані.
Нагадаємо, що напередодні у Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцини AstraZeneca
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