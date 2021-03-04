ЗДОРОВ'Я НОВИНИБританське Агентство з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) виявило 30 випадків утворення тромбів серед введених 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцини AstraZeneca
Було зафіксовано 22 випадки рідкісного і специфічного типу тромбів в мозкових венах та 8 випадків іншого тромбоутворення на фоні знижених тромбоцитів
Фото: Економічна правда
Було зафіксовано 22 випадки рідкісного і специфічного типу тромбів в мозкових венах та 8 випадків іншого тромбоутворення на фоні знижених тромбоцитів (тромбоцитопенії), повідомляє "Укрінформ".
Загалом, це на 25 випадків утворення тромбів більше, ніж британський регуляторний орган заявляв раніше.
Водночас в MHRA не виявили ускладнень у вигляді тромбозу після щеплення британців вакциною від COVID-19 компаній Pfizer/BioNTech.
За словами фахівців, все ж переваги вакцини в попередженні захворювання на коронавірус значно перевищують можливі ризики тромбоутворення.
Нагадаємо, що Єврокомісія погрожує заборонити AstraZeneca експорт вакцини
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03 04 2021 12:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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