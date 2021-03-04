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У Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцини AstraZeneca

Було зафіксовано 22 випадки рідкісного і специфічного типу тромбів в мозкових венах та 8 випадків іншого тромбоутворення на фоні знижених тромбоцитів
Британське Агентство з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) виявило 30 випадків утворення тромбів серед введених 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.
У Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцини AstraZeneca Фото: Економічна правда

Було зафіксовано 22 випадки рідкісного і специфічного типу тромбів в мозкових венах та 8 випадків іншого тромбоутворення на фоні знижених тромбоцитів (тромбоцитопенії), повідомляє "Укрінформ".

Загалом, це на 25 випадків утворення тромбів більше, ніж британський регуляторний орган заявляв раніше.

Водночас в MHRA не виявили ускладнень у вигляді тромбозу після щеплення британців вакциною від COVID-19 компаній Pfizer/BioNTech.

За словами фахівців, все ж переваги вакцини в попередженні захворювання на коронавірус значно перевищують можливі ризики тромбоутворення.

Нагадаємо, що Єврокомісія погрожує заборонити AstraZeneca експорт вакцини

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03 04 2021 12:11
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