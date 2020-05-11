Астрофізики вперше виявили радіохвилі у Чумацькому Шляху
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Science Alert.
За словами астрофізика Крістофера Боченека, всього звук тривав близько однієї мілісекунди (або 0,001 секунди). Він також додав, що енергія цих радіохвиль була схожою на енергію радіохвиль, які чутні поза галактикою Чумацький Шлях.
Вчені також виявили, що джерелом походження цих радіохвиль є галактичний магнітар під назвою SGR 1935+2154.
Зазначається, що дослідники вже давно підозрювали, що джерелом радіохвиль є магнітари (молоді нейтронні зірки, які є найбільш магнітними об'єктами у Всесвіті) Проте саме це відкриття вперше стало доказом того, що астрофізикам вдалося безпосередньо простежити сигнал назад до магнітару.
Нагадаємо, що у Чумацькому Шляху помітили найменшу планету-сироту
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