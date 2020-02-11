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У Чумацькому Шляху помітили найменшу планету-сироту

Це може бути доказом того, що ці об'єкти найпоширеніші у галактиці
Польські астрономи помітили у нашій галактиці, Чумацький Шлях, незвично маленьку планету-сироту. Розміром вона схожа на Землю чи Марс, хоча раніше науковці знаходили такі планети лише розміром як Юпітер (найбільша планета Сонячної системи).
У Чумацькому Шляху помітили найменшу планету-сироту Фото: з вільних джерел

Відповідне дослідження опублікували в Astrophysical Journal Letters, зазначає "Громадське".

Об'єкт OGLE-2016 BLG-1 928 знайшли ще у 2016 році за допомогою мікролінзування. Це метод, який дозволяє спостерігати, як неяскраве і невидиме небесне тіло спотворює світло іншого об'єкта.

Тоді астрономи звернули увагу на світло від зорі у сузір'ї Стрільця. Розрахунки показали, що спотворює сяйво зорі об'єкт, який не пов'язаний гравітаційно з жодною зіркою. За словами науковців, це найменша планета-сирота, яку коли-небудь знаходили. Розміром вона схожа на Землю чи Марс.

Що таке планета-сирота?

Її ще називають планетою-мандрівником та міжзоряною планетою. Це космічний об'єкт, маса якого може бути такою ж як маса планети. На відміну від звичайних планет такі сироти не прив'язані гравітаційно до якоїсь зірки, але можу мати свої супутники.

Вважається, що такі об'єкти можуть з'являтися після того, як через який-небудь катаклізм планети зриваються з орбіти.

Нагадаємо, що астрономи виявили найменшу "планету-вигнанця" у міжзоряному просторі
 
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02 11 2020 16:28
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