Астрономи виявили найменшу «планету-вигнанця» у міжзоряному просторі

Група астрономів виявила у міжзоряному просторі планету OGLE-2016-BLG-1928 розміром із Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Phys.org.

Маса потенційної екзопланети, яка не прив’язана до жодної зірки, знаходиться десь близько між масою Землі й Марса.

Сама ж планета розташована у галактиці Чумацький Шлях.

Кілька років тому астрономи з Варшавського університету вже надавали перші докази великої кількості «планет-вигнанців» у Чумацькому Шляху. Однак нещодавно виявлена OGLE-2016-BLG-1928 є найменшою «планетою-вигнанцем», яка колись були виявлена

"Наше відкриття демонструє, що вільно плаваючі планети з невеликою масою можна виявити та охарактеризувати за допомогою наземних телескопів", - зазначив професор. Анджей Удальський.

Вчені підозрюють, що вільно плаваючі планети насправді утворилися на протопланетних дисках навколо зірок (як звичайні планети) і були викинуті з батьківських планетних систем після гравітаційних взаємодій з іншими об’єктами, наприклад, з іншими планетами.

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