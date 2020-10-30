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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астрономи виявили найменшу «планету-вигнанця» у міжзоряному просторі

Планета розташована у галактиці Чумацький Шлях.
Група астрономів виявила у міжзоряному просторі планету OGLE-2016-BLG-1928 розміром із Землю.
Астрономи виявили найменшу «планету-вигнанця» у міжзоряному просторі Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Phys.org.

Маса потенційної екзопланети, яка не прив’язана до жодної зірки, знаходиться десь близько між масою Землі й Марса.

Сама ж планета розташована у галактиці Чумацький Шлях.

Кілька років тому астрономи з Варшавського університету вже надавали перші докази великої кількості «планет-вигнанців» у Чумацькому Шляху. Однак нещодавно виявлена OGLE-2016-BLG-1928 є найменшою «планетою-вигнанцем», яка колись були виявлена

"Наше відкриття демонструє, що вільно плаваючі планети з невеликою масою можна виявити та охарактеризувати за допомогою наземних телескопів", - зазначив професор. Анджей Удальський.

Вчені підозрюють, що вільно плаваючі планети насправді утворилися на протопланетних дисках навколо зірок (як звичайні планети) і були викинуті з батьківських планетних систем після гравітаційних взаємодій з іншими об’єктами, наприклад, з іншими планетами.

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30 10 2020 14:49
ТЕГИ: космос
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