Астрономи показали вибух зірки, яку «поїдає» чорна діра
Як передає Укрінформ, про це повідомляє EurekAlert.
Сам вибух стався за 215 мільйонів світлових років від Землі і був одразу зафіксований кількома телескопами, серед яких Very Large Telescope від Європейської південної обсерваторії.
Астрономи спостерігали за вибухом AT2019qiz впродовж пів року, у той час коли він ставав все яскравішим перед тим, як згаснути.
«Коли чорна діра поглинає зірку, вона може запустити потужний вибух матеріалу, що перешкоджає нашим спостереженням. Він (вибух – ред.) відбувається тому, що виділяється енергія, яка утворюється, коли чорна діра поглинає зоряний матеріал і витісняє зіркові уламки назовні», - повідомила вчений Саманта Оатс із Бірмінгемського університету у Великій Британії.
Зазначається, що зірка, яку «з’їла» чорна діра, мала масу, що майже дорівнює масі нашого Сонця.
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