ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський астрофізик Гуан-Вей Лі виявив найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрофізики виявили найшвидшу зірку в галактиці
Швидкість її обертання становить до 540 кілометрів на секунду, а це на 105 км за секунду швидше, ніж у попереднього "рекордсмена"
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє портал Free News, зазначає "Укрінформ".
"Астрофізики знайшли найшвидшу найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху", - йдеться у повідомленні.
За словами Гуан-Вей Лі, зірка LAMOST J040643.69 + 542347.8 віддалена від Сонця на відстані 30 тисяч світлових років. Швидкість її обертання становить до 540 кілометрів на секунду, а це на 105 км за секунду швидше, ніж у попереднього "рекордсмена" - зірки HD 191423, що була виявлена у 2010 році.
Нині дослідники намагаються з’ясувати склад самої зірки, аби зрозуміти причини такого швидкого обертання об’єкта.
Нагадаємо, що астрономи знайшли край Чумацького шляху
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