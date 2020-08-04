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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астрофізики виявили найшвидшу зірку в галактиці

Швидкість її обертання становить до 540 кілометрів на секунду, а це на 105 км за секунду швидше, ніж у попереднього "рекордсмена"
Китайський астрофізик Гуан-Вей Лі виявив найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху.
Астрофізики виявили найшвидшу зірку в галактиці Фото: Укрінформ

Про це повідомляє портал Free News, зазначає "Укрінформ".

"Астрофізики знайшли найшвидшу найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху", - йдеться у повідомленні.

За словами Гуан-Вей Лі, зірка LAMOST J040643.69 + 542347.8 віддалена від Сонця на відстані 30 тисяч світлових років. Швидкість її обертання становить до 540 кілометрів на секунду, а це на 105 км за секунду швидше, ніж у попереднього "рекордсмена" - зірки HD 191423, що була виявлена у 2010 році.

Нині дослідники намагаються з’ясувати склад самої зірки, аби зрозуміти причини такого швидкого обертання об’єкта.

Нагадаємо, що астрономи знайшли край Чумацького шляху

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08 04 2020 12:10
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