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Астрономи знайшли край Чумацького шляху

Астрофізики з Даремського університету в Англії встановили, що Чумацький шлях розтягнутий на 1,9 мільйонів світлових років
"Наша галактика є значно більшою, ніж це здається. Нове дослідження показує, що Чумацький шлях розтягнутий на близько два мільйони світлових років, що є у понад 15 разів ширшим за свій спіральний диск", - йдеться у повідомленні.
Астрономи знайшли край Чумацького шляху Фото: Чумацький шлях/ Укрінформ

Про це повідомляє Science News із посиланням на дослідження науковців, зазначає "Укрінформ".

"Наша галактика є значно більшою, ніж це здається. Нове дослідження показує, що Чумацький шлях розтягнутий на близько два мільйони світлових років, що є у понад 15 разів ширшим за свій спіральний диск", - йдеться у повідомленні.

За даними астрономів із Даремського університету, загалом довжина Чумацького шляху становить 1,9 мільйонів світлових років.

Професори сподіваються, що завдяки цим встановленим даними їм буде легше встановити масу галактики, у якій розташована Сонячна система, й кількість галактик, які обертаються навколо неї.

Зазначається, що для того, аби знайти край Чумацького шляху, астрономи проводили на комп’ютері симуляції щодо формування великих галактик.

Вчені вважають, що край Чумацького шляху знаходиться за близько 950 світлових років від центра самої галактики.

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24 03 2020 11:50
ТЕГИ: космос
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