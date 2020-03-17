У NASA показали новий знімок Юпітера
Про це повідомляється на сайті американського відомства, передає УКРІНФОРМ.
«Космічний корабель Juno від NASA зробив знімок південної півкулі Юпітера 17 лютого 2020 року під останнього наближеного польоту до гігантської планети», - заявили у NASA.
В Управлінні додали, що сам знімок є композицією чотирьох знімків, які були зроблені впродовж 29 хвилин камерою корабля.
Зазначається, що на момент фотографування Juno знаходився на відстані між 49 500 км та 100 400 км від хмар Юпітера.
Як відомо, Юпітер є не тільки найбільшою планетою, що обертається навколо Сонця, але й містить удвічі більше матеріалів, ніж усі інші об'єкти разом узяті у Сонячній системі – включаючи всі планети, місяці, астероїди та комети.
Нагадаємо, що салат, який виростили на борту Міжнародної космічної станції, має стільки ж корисних елементів, як салат із Землі. У майбутньому це допоможе урізноманітнити раціон екіпажу.
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