Салат із космосу настільки ж корисний, як і салат із Землі

З 2014 до 2016 року за допомогою Veggie виростили три партії салату, а також квітів і гірчиці

Салат, який виростили на борту Міжнародної космічної станції, має стільки ж корисних елементів, як салат із Землі. У майбутньому це допоможе урізноманітнити раціон екіпажу.

Про це йдеться в матеріалі Frontiers in Plant Science, передає "Громадське".

У 2014 році NASA доставило на МКС систему Veggie. Це пристрій зі штучним освітленням, який має систему поливу та вентиляцію для вирощування рослин.

З 2014 до 2016 року за допомогою Veggie виростили три партії салату, а також квітів і гірчиці.

Частину дозрілого врожаю загортали у фольгу, заморожували до -80°C та відправляли на Землю. Водночас на Землі науковці також вирощували салат за допомогою Veggie.

Вони намагалися максимально симулювати умови МКС. Астронавти щодня надсилали дані про вологість і температуру на станції. На Землі також заморожували вирощений салат. Це потрібно для того, щоб порівняння зразків із Землі та космосу було чіткішим.

Дослідники провели мікробіологічний аналіз салату: перенесли бактерії та грибки з рослини в інше середовище для дослідження. З'ясувалось, що в космічному салаті бактерій трохи більше, але він все одно безпечний для споживання.

Під час дослідження хімічного складу салату науковці виявили, що зразки з космосу та Землі мають приблизно однакову кількість поживних речовин. У салаті з МКС також був фосфор, натрій і цинк.

На думку вчених, салат із космосу безпечний для астронавтів, тому його можна використовувати в їжу.

Нагадаємо, що ​ракета-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon компанії SpaceX стартувала у п’ятницю ввечері з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) до МКС.