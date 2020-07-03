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Ракета компанії SpaceX стартувала до МКС

Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня
Ракета-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon компанії SpaceX стартувала у п’ятницю ввечері з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) до МКС.
Ракета компанії SpaceX стартувала до МКС

Трансляція велася на сайті компанії SpaceX, передає УКРІНФОРМ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з комплексу номер 40 на базі ВПС США відбувся о 23:50 за місцевим часом (6:50 за часом Києва).

Cargo Dragon має доставити на МКС більше двох тонн продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

Компанія підтвердила штатний вихід корабля на задану орбіту і розгортання панелей сонячних батарей.

Зокрема, SpaceX тим часом здійснила керовану посадку першого ступеня ракети-носія на майданчик на мисі Канаверал. Відділення ступені сталося через три хвилини після старту.

Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня.

Нагадаємо, що американська компанія Axiom Space підписала зі SpaceX Ілона Маска контракт на доставку трьох приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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07 03 2020 13:30
ТЕГИ: NASA, космос, SpaceX
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