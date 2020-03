Ракета компанії SpaceX стартувала до МКС

Трансляція велася на сайті компанії SpaceX, передає УКРІНФОРМ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з комплексу номер 40 на базі ВПС США відбувся о 23:50 за місцевим часом (6:50 за часом Києва).

Solar arrays successfully deployed on the @SpaceX cargo #Dragon ! Dragon is on its way to @Space_Station with a delivery of @ISS_Research and supplies. On Monday, March 9, @Astro_Jessica will use the station's robotic arm to capture the spacecraft: https://t.co/8NgfLuwlWq pic.twitter.com/fLmFbxY7V7

Cargo Dragon має доставити на МКС більше двох тонн продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

Компанія підтвердила штатний вихід корабля на задану орбіту і розгортання панелей сонячних батарей.

Зокрема, SpaceX тим часом здійснила керовану посадку першого ступеня ракети-носія на майданчик на мисі Канаверал. Відділення ступені сталося через три хвилини після старту.

Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня.

Нагадаємо, що американська компанія Axiom Space підписала зі SpaceX Ілона Маска контракт на доставку трьох приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Did you watch the nighttime launch of @SpaceX's #Dragon? After liftoff at 11:50pm ET, the spacecraft is safely in orbit & will arrive early Monday with a delivery of research and supplies to @Space_Station. How to watch Dragon's capture and installation: https://t.co/fa9oHFW3U4 pic.twitter.com/S9WdMGu64c