Ракети NASA створили штучні хмари над Норвегією

Цей проект - наукова мета Vortex 2.

Американське агентство для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів NASA проводить різні наукові дослідження не тільки в космосі, а й на Землі.

Про це повідомило портал Space.

Агентство використало ракетний комплекс на острові Андоя у космічного центрі Аннейа, який на півночі Норвегії для вивчення гравітаційних хвиль.

Це стало причиною появи у небі незвичних хмар.

"Дві дослідницькі ракети NASA були запущені цього тижня в рамках експерименту Vortex 2. Його метою є вивчення передачі енергії між нижньою та верхньою частинами атмосфери", - йдеться у повідомлені.

Наукова мета Vortex 2 - вивчити, як вітер та енергія з нижніх шарів атмосфери впливають на верхні і як ці впливи створюють вихори.

Для дослідження взаємодії вчені випустили в атмосферу 16 каністр триметилалюмінію, завдяки чому утворилися хмари, що світяться.

"Ці хмари, що є візуалізацією турбулентності в атмосфері та утворення вихорів", - пояснив Томас Гансмо, директор відділу ракет-зондів та інженерних послуг компанії Andøya Space Sub-Orbital.