Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ракети NASA створили штучні хмари над Норвегією

17 листопада 2024, 12:46
Ракети NASA створили штучні хмари над Норвегією
Фото: з вільного доступу
Цей проект - наукова мета Vortex 2.

Американське агентство для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів NASA проводить різні наукові дослідження не тільки в космосі, а й на Землі. 

Про це повідомило портал Space.

Агентство використало ракетний комплекс на острові Андоя у космічного центрі Аннейа, який на півночі Норвегії для вивчення гравітаційних хвиль. 

Це стало причиною появи у небі незвичних хмар. 

"Дві дослідницькі ракети NASA були запущені цього тижня в рамках експерименту Vortex 2. Його метою є вивчення передачі енергії між нижньою та верхньою частинами атмосфери", - йдеться у повідомлені. 

Наукова мета Vortex 2 - вивчити, як вітер та енергія з нижніх шарів атмосфери впливають на верхні і як ці впливи створюють вихори.

Для дослідження взаємодії вчені випустили в атмосферу 16 каністр триметилалюмінію, завдяки чому утворилися хмари, що світяться.

"Ці хмари, що є візуалізацією турбулентності в атмосфері та утворення вихорів", - пояснив Томас Гансмо, директор відділу ракет-зондів та інженерних послуг компанії Andøya Space Sub-Orbital.

 
NASAштучні хмари

Останні матеріали

Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється