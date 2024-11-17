Ракети NASA створили штучні хмари над Норвегією
Американське агентство для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів NASA проводить різні наукові дослідження не тільки в космосі, а й на Землі.
Про це повідомило портал Space.
Агентство використало ракетний комплекс на острові Андоя у космічного центрі Аннейа, який на півночі Норвегії для вивчення гравітаційних хвиль.
Це стало причиною появи у небі незвичних хмар.
"Дві дослідницькі ракети NASA були запущені цього тижня в рамках експерименту Vortex 2. Його метою є вивчення передачі енергії між нижньою та верхньою частинами атмосфери", - йдеться у повідомлені.
Наукова мета Vortex 2 - вивчити, як вітер та енергія з нижніх шарів атмосфери впливають на верхні і як ці впливи створюють вихори.
Для дослідження взаємодії вчені випустили в атмосферу 16 каністр триметилалюмінію, завдяки чому утворилися хмари, що світяться.
"Ці хмари, що є візуалізацією турбулентності в атмосфері та утворення вихорів", - пояснив Томас Гансмо, директор відділу ракет-зондів та інженерних послуг компанії Andøya Space Sub-Orbital.