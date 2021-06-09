ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФранцузький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував планету Земля вночі з Міжнародної космічної станції (МКС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астронавт ESA зробив нову яскраву нічну світлину Землі
Нічна світлина з (модуля на МКС – ред.) Купола: іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший
Фото: Thomas Pesquet
Про це він повідомив у Твіттері.
"Нічна світлина з (модуля на МКС – ред.) Купола: іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший" - написав Песке.
Як повідомлялося, французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував з Міжнародної космічної станції (МКС) полярне сяйво.
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06 09 2021 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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