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Астронавт ESA зробив нову яскраву нічну світлину Землі

Нічна світлина з (модуля на МКС – ред.) Купола: іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував планету Земля вночі з Міжнародної космічної станції (МКС).
Астронавт ESA зробив нову яскраву нічну світлину Землі Фото: Thomas Pesquet
Про це він повідомив у Твіттері.
 
"Нічна світлина з (модуля на МКС – ред.) Купола: іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший" - написав Песке.
 
Як повідомлялося, французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував з Міжнародної космічної станції (МКС) полярне сяйво.
 
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06 09 2021 10:18
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