Астронавт ESA зробив нову яскраву нічну світлину Землі Нічна світлина з (модуля на МКС – ред.) Купола: іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке сфотографував планету Земля вночі з Міжнародної космічної станції (МКС).

Фото: Thomas Pesquet

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію