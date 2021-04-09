Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Сонце викинуло у бік Землі кілька порцій розігрітої плазми

Такі спалахи не становлять загрози для людей та для техніки
Сонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси.
Сонце викинуло у бік Землі кілька порцій розігрітої плазми Фото: chudovo.org

Про це повідомляє DT, передає "Укрінформ".

Зазначається, що такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки. За словами експертів, сонячні спалахи недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Вони можуть викликати геомагнітні бурі, які впливають на появу хіба що красивих полярних сяйв.

Помірні геомагнітні бурі G2 трапляються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл). Після них відбуваються тривалі яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі, а також на півдні Канади, на півночі США, а також Скандинавії та Ісландії.

Нагадаємо, що вчені назвали умови польоту на Марс без шкоди для здоров’я людини

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2021 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.