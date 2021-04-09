ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сонце викинуло у бік Землі кілька порцій розігрітої плазми
Такі спалахи не становлять загрози для людей та для техніки
Фото: chudovo.org
Про це повідомляє DT, передає "Укрінформ".
Зазначається, що такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки. За словами експертів, сонячні спалахи недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.
Вони можуть викликати геомагнітні бурі, які впливають на появу хіба що красивих полярних сяйв.
Помірні геомагнітні бурі G2 трапляються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл). Після них відбуваються тривалі яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі, а також на півдні Канади, на півночі США, а також Скандинавії та Ісландії.
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04 09 2021 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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