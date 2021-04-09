Сонце викинуло у бік Землі кілька порцій розігрітої плазми

Такі спалахи не становлять загрози для людей та для техніки

Сонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси.

Про це повідомляє DT, передає "Укрінформ".

Зазначається, що такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки. За словами експертів, сонячні спалахи недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Вони можуть викликати геомагнітні бурі, які впливають на появу хіба що красивих полярних сяйв.

Помірні геомагнітні бурі G2 трапляються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл). Після них відбуваються тривалі яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі, а також на півдні Канади, на півночі США, а також Скандинавії та Ісландії.

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