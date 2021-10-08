Астронавт NASA зробив нові знімки космосу Чарівні полярні сяйва цих вихідних

Астронавт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Шейн Кімборо зробив дві світлини космосу, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС).

Фото: twitter.com/astro_kimbrough

Про це він повідомив у Твітері. Фото: twitter.com/astro_kimbrough "Чарівні полярні сяйва цих вихідних" - підписав він світлини. Кімборо додав, що на нижній половині світлини можна побачити білі крапки, це зірки, їх мільйони у космосі. "Чи можете ви виділити сузір’я Оріона на першому фото?", - звернувся він до підписників. Як повідомлялося, французький астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке зробив фотографію Місяця, перебуваючи на Міжнародній космічній станції. Читайте також: NASA шукає добровольців для імітації "побуту" місії на Марсі

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