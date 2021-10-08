НОВИНИАстронавт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Шейн Кімборо зробив дві світлини космосу, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астронавт NASA зробив нові знімки космосу
Чарівні полярні сяйва цих вихідних
Фото: twitter.com/astro_kimbrough
Про це він повідомив у Твітері.
Фото: twitter.com/astro_kimbrough
"Чарівні полярні сяйва цих вихідних" - підписав він світлини.
Кімборо додав, що на нижній половині світлини можна побачити білі крапки, це зірки, їх мільйони у космосі. "Чи можете ви виділити сузір’я Оріона на першому фото?", - звернувся він до підписників.
Як повідомлялося, французький астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке зробив фотографію Місяця, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.
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10 08 2021 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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