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Астронавт NASA зробив нові знімки космосу

Чарівні полярні сяйва цих вихідних
Астронавт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Шейн Кімборо зробив дві світлини космосу, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС).
Астронавт NASA зробив нові знімки космосу Фото: twitter.com/astro_kimbrough
Про це він повідомив у Твітері.
 
Фото: twitter.com/astro_kimbrough
 
"Чарівні полярні сяйва цих вихідних" - підписав він світлини.
 
Кімборо додав, що на нижній половині світлини можна побачити білі крапки, це зірки, їх мільйони у космосі. "Чи можете ви виділити сузір’я Оріона на першому фото?", - звернувся він до підписників.
 
Як повідомлялося, французький астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке зробив фотографію Місяця, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.
 
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10 08 2021 15:43
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