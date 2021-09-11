Астронавти SpaceX повертаються на Землю після шестимісячної місії

Після їхнього відльоту на МКС залишаться один американець і двоє росіян

Четверо астронавтів на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon у понеділок мають повернутися на Землю, завершивши шестимісячну місію на Міжнародній космічній станції.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

О 14:05 (21:05 за київським часом) вони відтискувалися від Міжнародної космічної станції і мають приземлитися біля узбережжя Флориди близько 22:30 понеділка (5:30 вівторка).

До складу екіпажу, який повертаються на землю, входять, Меган Макартур та Шейн Кімбро з НАСА, француз Тома Песке та японський астронавт Акіхіко Хосіде. Компанія SpaceX відправила їх на космічну станцію 23 квітня. Їхня капсула розрахована максимум на 210 днів перебування в космосі.

Після їхнього відльоту на МКС залишаться один американець і двоє росіян.

Астронавти повертаються на Землю ще до прибуття на МКС наступної зміни, яке очікується наприкінці цього тижня.

Місія під назвою Crew-3 мала стартувати в минулі вихідні, але була відкладена - спочатку через несприятливі погодні умови, а потім через "незначну медичну проблему" в одного з астронавтів.

Як повідомлялося, капсула Crew Dragon, на якій перебувають астронавти, має проблеми з туалетом тому їм довалиться користуватися підгузками.