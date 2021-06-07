Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Повернення корабля Dragon відклали через негоду

Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС
Відстикування від МКС та повернення на Землю вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.
Повернення корабля Dragon відклали через негоду Фото: NASA

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".

Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.

Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.

Dragon  доставить на Землю результати досліджень МКС.

Читайте також: Астронавти МКС вийшли у відкритий космос для встановлення сонячної батареї

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2021 12:58
ТЕГИ: МКС, NASA, Crew Dragon
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.