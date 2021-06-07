Повернення корабля Dragon відклали через негоду

Відстикування від МКС та повернення на Землю вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".

Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.

Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.

Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС.

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