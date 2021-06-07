ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВідстикування від МКС та повернення на Землю вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повернення корабля Dragon відклали через негоду
Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС
Фото: NASA
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".
Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.
Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.
Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС.
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