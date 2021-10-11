Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Астронавти SpaceX: успішне повернення

Чотири астронавти повернулися на Землю на кораблі SpaceX після 200 днів у космосі, і вже сьогодні вночі заплановано запуск нової місії
Астронавти SpaceX: успішне повернення Фото: з вільного доступу
Впродовж 24 квітня - 9 листопада 2021 року Шейн Кімбро, Меган Макартур, Акіхіко Хосіде та Тома Песке зробили 3194 оберти довкола Землі, здійснили виходи у відкритий космос, вивчали як поводиться газове полум'я в умовах мікрогравітації, провели низку науково-технічних робіт, наукових досліджень та демонстрацій технологій, повідомляє Укрінформ.
 
 
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2021 15:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.