CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧотири астронавти повернулися на Землю на кораблі SpaceX після 200 днів у космосі, і вже сьогодні вночі заплановано запуск нової місіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астронавти SpaceX: успішне повернення
Фото: з вільного доступу
Впродовж 24 квітня - 9 листопада 2021 року Шейн Кімбро, Меган Макартур, Акіхіко Хосіде та Тома Песке зробили 3194 оберти довкола Землі, здійснили виходи у відкритий космос, вивчали як поводиться газове полум'я в умовах мікрогравітації, провели низку науково-технічних робіт, наукових досліджень та демонстрацій технологій, повідомляє Укрінформ.
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів.
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10 11 2021 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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