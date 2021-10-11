Астронавти SpaceX: успішне повернення

Чотири астронавти повернулися на Землю на кораблі SpaceX після 200 днів у космосі, і вже сьогодні вночі заплановано запуск нової місії

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Впродовж 24 квітня - 9 листопада 2021 року Шейн Кімбро, Меган Макартур, Акіхіко Хосіде та Тома Песке зробили 3194 оберти довкола Землі, здійснили виходи у відкритий космос, вивчали як поводиться газове полум'я в умовах мікрогравітації, провели низку науково-технічних робіт, наукових досліджень та демонстрацій технологій, повідомляє Укрінформ. За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів. Читайте також: Астронавти SpaceX повертаються на Землю після шестимісячної місії

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