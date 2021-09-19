Астронавти-аматори повернулися на Землю після космічної подорож

Це був перший такий політ із цивільним екіпажем

Чотири непрофесійні астронавти успішно приводнились в Атлантичному океані після своєї триденної подорожі в космосі.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Inspiration4.

Це перший повністю цивільний екіпаж, який полетів у космос і три дні обертався навколо Землі. Команду очолював бізнесмен Джаред Ісаакман, у складі екіпажу також була помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю Хейлі Арцено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США Крістофер Семброскі та підприємиця і педагогиня Сіан Проктор, яка була пілотом місії.

Астронавти приводнилися в Атлантичному океані біля узбережжя космічного центру Кеннеді у Флориді. Капсулу, на якій повертався екіпаж, підняли на корабель, після чого астронавти почали виходити. Після місії вони мають пройти медичний огляд.

В Inspiration4 звітують про декілька історичних подій, які сталися у межах космічної подорожі (крім того, що це перший політ повністю цивільного екіпажу на орбіту).

За даними місії, зокрема, вперше пілотом космічного корабля стала афроамериканка, вперше в космосі була людина з протезованою частиною тіла (Хейлі Арцено). Також кажуть, що завдяки місії у космосі побував наймолодший американець.

20 липня комерційний політ у космос здійснила компанія Джефа Безоса: тоді заявляли, що 18-річний студент Олівер Дамен став наймолодшою людиною у космосі.

Фото: Твіттер Inspiration4

У космосі капсула Dragon залишалася на висоті 590 км над Землею. Це на 160 км вище від Міжнародної космічної станції та на 50 км вище за телескоп Hubble. Щодоби астронавти оберталися навколо Землі принаймні 15 разів. Під час польоту в екіпажу збирали дані про рівень кисню у крові, сон, когнітивні здібності тощо, тепер експерти мають вивчити, як перебування у космосі впливає на непрофесіоналів. За час місії вдалося зібрати 154 мільйони доларів для дитячої лікарні Сент-Джуд. Також астронавти планують продати на аукціоні речі, які вони брали з собою у космос, наприклад, укулеле.

Нагадаємо, що SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі: "вони здорові та щасливі"