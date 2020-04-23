Астрономи показали астероїд, що летить до Землі
Про це повідомляє Express, зазначає "Укрінформ".
"Астероїд, який офіційно називається 52768 (1998 OR2), найближче до Землі пролітатиме 29 квітня", - йдеться у повідомленні.
Масі зняв 166 кадрів астероїда ще 15 квітня, і зробив з них анімацію.
Як повідомляє портал Space, у NASA припускають, що величина 1998 OR2 становить між 1,8 та 4,1 кілометрів.
Він рухається зі швидкістю в понад 31 тисячу кілометрів за годину крізь космос.
Зазначається, що сам астероїд пролетить 29 квітня біля Землі на безпечній дистанції, яка дорівнює 16-м середнім дистанціям між Землею й Місяцем.
Як повідомлялося, нововиявлений астероїд 2020 GH2, розміром з будинок, пролетів біля Землі у середу, 15 квітня.
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