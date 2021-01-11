НОВИНИНаціональна радіоастрономічна обсерваторія США (NRAO) зробила світлину скупчення галактик Abell 2597, яке знаходиться у сузір'ї Водолія.
Фото: @TheNRAOПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи показали "фонтан" із газу у сузір'ї Водолія
Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри
Фото: TheNRAO
Про це NRAO повідомила у Твітері.
"Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри", - йдеться у повідомленні.
Abell 2597 — скупчення галактик, що перебуває на відстані 1 млрд світлових років від Землі у напрямку сузір'я Водолія.
Фото: @TheNRAO
Скупчення Abell 2597 складається з сотень галактик, занурених у хмару газу з температурою декілька мільйонів градусів, яка яскраво світиться в рентгенівських променях.
У скупченні домінує еліптична галактика PGC 71390, в якій є надмасивна чорна діра.
Як повідомлялося, група астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.
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01 11 2021 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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