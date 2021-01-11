Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Астрономи показали "фонтан" із газу у сузір'ї Водолія

Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри
Національна радіоастрономічна обсерваторія США (NRAO) зробила світлину скупчення галактик Abell 2597, яке знаходиться у сузір'ї Водолія.
Астрономи показали "фонтан" із газу у сузір Фото: TheNRAO
Про це NRAO повідомила у Твітері.
 
"Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри", - йдеться у повідомленні.
 
Abell 2597 — скупчення галактик, що перебуває на відстані 1 млрд світлових років від Землі у напрямку сузір'я Водолія.
 

Фото: @TheNRAO
 
Скупчення Abell 2597 складається з сотень галактик, занурених у хмару газу з температурою декілька мільйонів градусів, яка яскраво світиться в рентгенівських променях.
 
У скупченні домінує еліптична галактика PGC 71390, в якій є надмасивна чорна діра.
 
Як повідомлялося, група астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2021 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.