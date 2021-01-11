Астрономи показали "фонтан" із газу у сузір'ї Водолія

Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри

Національна радіоастрономічна обсерваторія США (NRAO) зробила світлину скупчення галактик Abell 2597, яке знаходиться у сузір'ї Водолія.

Про це NRAO повідомила у Твітері.

"Ця композиція скупчення галактик Abell 2597 може виглядати як череп, але насправді це схожий на фонтан потік газу, який живиться від надмасивної чорної діри", - йдеться у повідомленні.

Abell 2597 — скупчення галактик, що перебуває на відстані 1 млрд світлових років від Землі у напрямку сузір'я Водолія.



Фото: @TheNRAO

Скупчення Abell 2597 складається з сотень галактик, занурених у хмару газу з температурою декілька мільйонів градусів, яка яскраво світиться в рентгенівських променях.

У скупченні домінує еліптична галактика PGC 71390, в якій є надмасивна чорна діра.

Як повідомлялося, група астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.