ВІДЕОNASA показало відео, зроблене Обсерваторією сонячної динаміки агентства, яке охоплює кілька напружених днів активності Сонця в період з 25 по 28 жовтня, що закінчилися значним сонячним спалахом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало потужні спалахи на Сонці, які сталися цього тижня
Тим часом на Сонці були активніші області в його нижньому центрі, прямо оберненому до Землі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба NASA.
З кінця 25 жовтня до середини ранку 26 жовтня активна область на лівій стороні Сонця мерехтіла серією невеликих спалахів та пелюсткоподібних вивержень сонячної речовини.
Тим часом на Сонці були активніші області в його нижньому центрі, прямо оберненому до Землі. 28 жовтня найбільший з них випустив значний спалах, пік якого припав на 11:35 за східним поясним часом. Цей спалах був класифікований як спалах класу X1. X-клас позначає найінтенсивніші спалахи. X2 вдвічі інтенсивніше X1, X3 інтенсивніше втричі й так далі. Спалахи класу X10 і вище вважаються надзвичайно інтенсивними.
Це був другий спалах X-класу у 25-му сонячному циклі, який розпочався у грудні 2019 року, кажуть у космічному агентстві. Новий сонячний цикл настає приблизно кожні 11 років. Упродовж кожного циклу Сонце переходить від відносно спокійного стану до активного та бурхливого, а потім знову до спокійного; на піку, відомому як сонячний максимум, магнітні полюси Сонця міняються місцями.
Нагадаємо: сонячні спалахи – це потужні сплески випромінювання. Вони охоплюють усі шари сонячної атмосфери: фотосферу, хромосферу і корону Сонця. Тривалість імпульсної фази сонячних спалахів зазвичай не перевищує декількох хвилин, а кількість енергії, що вивільняється за цей час може сягати мільярдів мегатонн у тротиловому еквіваленті.
Шкідливе випромінювання від спалаху не може проходити через атмосферу Землі та фізично впливати на людей, однак, коли воно досить інтенсивне, воно може порушити атмосферу в шарі, де поширюються сигнали GPS та зв'язку.
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31 10 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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