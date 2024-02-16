Пентагон хоче запускати супутники в космос майже щотижня – New York Times

Сполучені штати планують виводити на орбіту групи малих, недорогих і стійких супутників, які можна запускати майже щотижня.

Про це заявила заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс, яку цитує New York Times.

Заява з’явилась через інформацію про загрози, які пов'язані з протисупутниковим потенціалом, що розвиває росія.

Гікс сказав, що США переходять до запуску груп менших, стійких, дешевших супутників, які можна запускати майже щотижня.

"Довгий час наші групи супутників можна було перерахувати на пальцях – супутники розміром зі шкільний автобус, на купівлю і будівництво яких йшли десятиліття, а на запуск – роки", - додала вона.

Наразі більшість американських військових супутникових систем надзвичайно вразливі до ймовірної атаки, адже вони дуже нечисленні і дуже великі.

Війна в Україні продемонструвала, наскільки життєво важливими є такі інструменти.

Покладаючись на американські супутникові знімки, надані приватними компаніями, Україна може відстежувати пересування росіян більш уважно, ніж це дозволили б технології в будь-якій попередній війні, а також підтримувати свої системи зв'язку, незважаючи на спроби рф глушити їх.

Агентство космічного розвитку Пентагону виділяє майже 14 мільярдів доларів на наступні 5 років на створення нової системи, хоча затримки з боку Конгресу в затвердженні бюджету на 2024 рік можуть уповільнити процес, вважають в оборонному відомстві.

Нещодавно стало відомо, що росія хоче вивести в космос ядерну зброю.