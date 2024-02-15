Попередження США про "загрозу національній безпеці" пов'язане з прагненням росії розмістити ядерну зброю в космосі – ЗМІ

Це означатиме не скидання ядерної зброї на Землю, а скоріше її можливе використання проти супутників.

Радник Білого дому з національної безпеки та провідні законодавці на Капітолійському пагорбі в середу намагалися зняти стурбованість громадськості після того, як голова комітету з розвідки Палати представників попередив про "загрозу національній безпеці", пов’язану з "дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом", настільки серйозну, що президент Джо Байден повинен розсекретити всю інформацію про неї.

Як повідомляє АВС news із посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, розвідувальні дані стосується того, що росія хоче вивести в космос ядерну зброю.

Це означатиме не скидання ядерної зброї на Землю, а скоріше її можливе використання проти супутників.

Тим не менш, "це викликає занепокоєння і є дуже делікатним питанням", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Не торкаючись деталей, чимало членів Конгресу назвали проблему серйозною, не викликаючи тривоги у громадськості.

Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв, що питання буде вирішене і "кермо у міцних руках". Конгресмен Джим Хаймс, член Комітету з розвідки Палати представників, також назвав попередження "важливим", але "не приводом для паніки".

Водночас, представник Республіканської партії Майк Тернер, голова Комітету з розвідки Палати представників, заявив що комісія «надала всім членам Конгресу інформацію про серйозну загрозу національній безпеці» і закликав президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози для того, аби Конгрес, адміністрація та союзники США могли відкрито обговорити дії, необхідні для реагування на цю загрозу.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу для преси в середу, що він уже запланував конфіденційну зустріч з керівництвом Конгресу ще до запиту Тернера.

Водночас він відмовився надавати додаткові подробиці з цього питання.