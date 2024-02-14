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ПОЛІТИКА

Загроза нацбезпеці США може бути пов'язана з росією – CNN

14 лютого 2024, 20:22
Загроза нацбезпеці США може бути пов'язана з росією – CNN
Фото: UNSPLASH
Одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що насправді це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал.

Голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з росією.

Про це повідомляє CNN.

"Багато джерел, знайомих із цією розвідувальною інформацією, охарактеризували її як "дуже чутливу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Тернер надіслав своїм колегам у Конгресі лист, у якому йшлося про те, що нагальним питанням є іноземний військовий потенціал, що дестабілізує, іноземний військовий потенціал.

Одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що насправді це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал.

У листі шановним колегам Тернер повідомив, що Комітет з розвідки Палати представників проголосував 13 лютого за надання законодавцям доступу до певної інформації для розгляду, і каже, що у членів є час переглянути її між середою і п'ятницею.

Тернер також закликає президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також розповів про подібну інформацію, проте ширший брифінг відбудеться завтра.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

СШАбезпекарф тероризм

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