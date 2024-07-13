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В ISW пояснили, навіщо міністр оборони рф телефонував очільнику Пентагону

13 липня 2024, 17:19
В ISW пояснили, навіщо міністр оборони рф телефонував очільнику Пентагону
Фото: afp.com
російські офіційні особи постійно погрожують ескалації проти Сполучених Штатів.

Міністр оборони росії Андрій Бєлоусов телефонував американському колезі Ллойду Остіну 12 липня, щоб повторити російські погрози. Зокрема, російський посадовець намагався змусити США відмовитися від підтримки України.

Про це пише ISW.

Зазначається, що Остін наголосив Бєлоусову на важливості підтримки ліній зв’язку на тлі тривалої війни росії проти України, а міністр рф обговорив "запобігання загрозам безпеці" та зменшення "ризику можливої ​​ескалації".
 
Остін і Бєлоусов провели свій перший телефонний дзвінок 26 червня. Тоді російський міністр висловив такі ж розпливчасті погрози про "небезпеку подальшої ескалації", якщо Сполучені Штати продовжать постачати зброю Україні.
 
"російські офіційні особи постійно використовують розпливчасті погрози ескалації проти Сполучених Штатів чи інших західних країн як частину зусиль, щоб перешкодити підтримці Заходом України", – зазначають аналітики.
Пентагонміністр оборонивійна в Україніросія окупанти

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