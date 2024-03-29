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Пентагон готовий задіяти приватні космічні компанії у військових місіях

29 березня 2024, 11:57
Пентагон готовий задіяти приватні космічні компанії у військових місіях
Фото: afp.com
Пентагон і Космічні сили США готують нову комерційну космічну стратегію.

Міністерство оборони та Космічні сили США завершують розробку масштабної стратегії використання можливостей приватних аерокосмічних компаній для виконання військових завдань на орбіті.

Про це повідомило видання Defense One із посиланням на заяву начальника управління космічних операцій генерала Ченса Зальцмана.

Розробка такої стратегії може бути завершена вже найближчими тижнями, зараз до неї вносять останні штрихи, сказав Зальцман на симпозіумі із забезпечення космічної безпеки в Інституті Мітчелла.

За його словами, Пентагон і Космічні сили готують комерційну космічну стратегію, щоб офіційно визнати роль приватних космічних компаній у національній обороні.
 
"Комерційна космічна стратегія майже готова до реалізації. Я планую поговорити про це докладніше на Космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс через пару тижнів. Ви побачите, де комерційна індустрія може принести максимальну користь нам як Космічним силам і які наші потреби", – сказав Зальцман.
 

Стратегія розробляється на тлі того, як Міноборони США поглиблює свої відносини з комерційними космічними компаніями, такими як SpaceX, наголосило видання.

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