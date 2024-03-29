Пентагон готовий задіяти приватні космічні компанії у військових місіях
Міністерство оборони та Космічні сили США завершують розробку масштабної стратегії використання можливостей приватних аерокосмічних компаній для виконання військових завдань на орбіті.
Про це повідомило видання Defense One із посиланням на заяву начальника управління космічних операцій генерала Ченса Зальцмана.
Розробка такої стратегії може бути завершена вже найближчими тижнями, зараз до неї вносять останні штрихи, сказав Зальцман на симпозіумі із забезпечення космічної безпеки в Інституті Мітчелла.
Стратегія розробляється на тлі того, як Міноборони США поглиблює свої відносини з комерційними космічними компаніями, такими як SpaceX, наголосило видання.