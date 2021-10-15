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Китай запустив перший супутник для спостереження за Сонцем

Супутник було запущено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 18:51 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі, що на півночі Китаю
Влада Китаю в четвер, 14 жовтня, успішно запустили свій перший супутник для дослідження сонячної енергії.
Китай запустив перший супутник для спостереження за Сонцем Фото: vseocosmose.ru
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
 
Супутник було запущено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 18:51 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі, що на півночі Китаю.
 
Він успішно вийшов на задану орбіту.
 
На борту цієї ж ракети-носія в космічний простір також було відправлено 10 малих супутників, включаючи експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті та експериментальний супутник - ланцюг супутникового угрупування для комерційного метеорологічного зондування.
 
Це вже 391-й за рахунком політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".
 
Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска підписала угоду з американським стартапом Varda Space про запуск найбільшого супутника вже в першому кварталі 2023 року.
 
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15 10 2021 12:31
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