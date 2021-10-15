Китай запустив перший супутник для спостереження за Сонцем

Супутник було запущено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 18:51 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі, що на півночі Китаю

Влада Китаю в четвер, 14 жовтня, успішно запустили свій перший супутник для дослідження сонячної енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник було запущено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 18:51 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі, що на півночі Китаю.

Він успішно вийшов на задану орбіту.

На борту цієї ж ракети-носія в космічний простір також було відправлено 10 малих супутників, включаючи експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті та експериментальний супутник - ланцюг супутникового угрупування для комерційного метеорологічного зондування.

Це вже 391-й за рахунком політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска підписала угоду з американським стартапом Varda Space про запуск найбільшого супутника вже в першому кварталі 2023 року.