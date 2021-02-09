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Корейська компанія запустить свій перший комерційний супутник у 2022 році

У Hancom заявили, що планують запустити на орбіту до п'яти супутників
Корейська компанія запустить свій перший комерційний супутник у 2022 році
Корейська компанія запустить свій перший комерційний супутник у 2022 році Фото: Yonhap

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Yonhap.

Нині супутник Sejong 1 ще розробляється у співпраці з американською компанією Spire Global Inc. Після виведення його на орбіту, апарат буде збирати дані й робити світлини з космосу. Уточнюється, що супутник на низькій навколоземній орбіті буде робити світлини кожні 90 хвилин від 12 до 14 разів на день з семи різних ракурсів.

Зазначається, що спочатку космічний апарат буде орієнтований на сільськогосподарський сектор, але згодом він також буде охоплювати й інші сфери, зокрема, моніторинг катастроф.

У Hancom заявили, що планують запустити на орбіту до п'яти супутників.

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02 09 2021 17:17
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