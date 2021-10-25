Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астрономи показали одну з наймолодших знайдених екзопланет

Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася
Група астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.
Астрономи показали одну з наймолодших знайдених екзопланет Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ScienceAlert.
 
"Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася", - сказав астроном Ерік Гайдос.
 
 
Зазначається, що астрономи вже виявили тисячі екзопланет за межами Сонячної системи, але те, що вони змогли зробити пряму світлину 2M0437b, є рідкісним явищем.
 
Зазначається, що екзопланета розташована майже за 417 світлових років від Землі. Уперше астрономи її помітили у 2018 році завдяки телескопу Субару на Гаваях.
 
За словами астрономів, 2M0437b всього кілька мільйонів років. Температура на планеті становить від 1 127 до 1 227 градусів Цельсія.
 
Як повідомлялося, космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала туманність Гантель у сузір'ї Лисички.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2021 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.