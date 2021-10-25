Астрономи показали одну з наймолодших знайдених екзопланет

Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася

Група астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.

"Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася", - сказав астроном Ерік Гайдос.

Зазначається, що астрономи вже виявили тисячі екзопланет за межами Сонячної системи, але те, що вони змогли зробити пряму світлину 2M0437b, є рідкісним явищем.

Зазначається, що екзопланета розташована майже за 417 світлових років від Землі. Уперше астрономи її помітили у 2018 році завдяки телескопу Субару на Гаваях.

За словами астрономів, 2M0437b всього кілька мільйонів років. Температура на планеті становить від 1 127 до 1 227 градусів Цельсія.

Як повідомлялося, космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала туманність Гантель у сузір'ї Лисички.