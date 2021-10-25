ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа астрономів під науковим керівництвом Гавайського університету в Маноа (США) зробили пряму світлину 2M0437b, однієї з наймолодших коли-небудь знайдених екзопланет поза Сонячною системою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи показали одну з наймолодших знайдених екзопланет
Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ScienceAlert.
"Це відкриття доповнює елітний список планет, які ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою наших телескопів. Аналізуючи світло з цієї планети, ми можемо сказати дещо про її склад, і, можливо, де і як вона утворилася", - сказав астроном Ерік Гайдос.
Зазначається, що астрономи вже виявили тисячі екзопланет за межами Сонячної системи, але те, що вони змогли зробити пряму світлину 2M0437b, є рідкісним явищем.
Зазначається, що екзопланета розташована майже за 417 світлових років від Землі. Уперше астрономи її помітили у 2018 році завдяки телескопу Субару на Гаваях.
За словами астрономів, 2M0437b всього кілька мільйонів років. Температура на планеті становить від 1 127 до 1 227 градусів Цельсія.
Як повідомлялося, космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала туманність Гантель у сузір'ї Лисички.
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25 10 2021 13:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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