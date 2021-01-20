Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астрономи розкрили секрет дивної екзопланети завбільшки з Юпітер

Група міжнародних астрономів дослідила, що щільність ядра екзопланети WASP-107b є набагато меншою, ніж раніше вважалося.
Астрономи розкрили секрет дивної екзопланети завбільшки з Юпітер Венера проходить перед Сонцем, вид з планетарію в Гамбурзі, Німеччина. Фото: ЕРА

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Планета WASP-107b, яка була виявлена ще у 2017 році, знаходиться за 212 світлових років від Землі у сузір’ї Діви. Навіть більше, вона обертається навколо своєї зірки за 5,7 дня.

Фото: David A. Aguilar (CfA)

Астрономи встановили, що маса газової оболонки в складі планети WASP-107b припадає на понад 85% від загальної маси планети. У Нептуна цей показник становить лише 15%.

Також величина екзопланети дорівнює розміру Юпітера, проте її маса у 10 разів менша за масу Юпітера. Таким чином WASP-107b є однією з планет із найменшою щільністю, про яку відомо по цей день.

Згідно з новим дослідженням, сама маса ядра екзопланети дорівнює масі чотирьох планет Земля чи трохи менше. Для порівняння: маса ядра Юпітера дорівнює масі 25-ти планет Земля.

Зазначається, що згідно з поточними моделями розрахунку формування газових гігантів, такі планети починають формуватися з твердого ядра при щонайменше 10 масах Землі. Однак нові дані вказують на інше, а саме, що газові гіганти утворюються набагато легше, ніж вважалося раніше.

Читайте також: У NASA назвали причину припинення випробувань нової "мегаракети"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 14:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.