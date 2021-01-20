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У NASA назвали причину припинення випробувань нової "мегаракети"

Проблема з гідравлічними системами призвела до передчасного припинення основних випробувань нової "мегаракети" NASA.
У NASA назвали причину припинення випробувань нової "мегаракети" Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В агентстві заявили, що спосіб, яким компоненти ракети були налаштовані для тесту, був "трохи консервативним", і це призвело до передчасної зупинки.

Всупереч раніше висловленим побоюванням, в агентстві заявили, що не було жодних ознак пошкодження величезного основного ступеня системи космічного запуску (SLS).

Раніше в суботу, 16 січня, NASA достроково завершило важливе випробування двигунів для своєї нової "мегаракети", яка мала доправити людей на Місяць. Чотири двигуни запустили, вони пропрацювали трохи понад хвилину, після чого їх вимкнули.

SLS є частиною програми NASA "Артеміда", метою якої є доставити людей на Місяць. Коли вона здійснить свій перший політ, можливо, вже цього року, SLS стане найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь відправляли в космос.

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20 01 2021 13:57
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