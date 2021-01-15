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Марсохід NASA запише, як "звучить" Червона планета

Звуки нагадуватимуть, якби ви щось слухали крізь стіну
Марсохід Perseverance ("Наполегливість") Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) записуватиме звуки на Червоній планеті після свого приземлення у лютому цього року.
Марсохід NASA запише, як "звучить" Червона планета Фото: esa.com

Після свого приземлення на Червону планету, 18 лютого, марсохід Perseverance не тільки робитиме світлини й збиратиме зразки ґрунту, але й записуватиме звуки на самій планеті, повідомляє "Укрінформ".

В апараті встановлена пара мікрофонів, які записуватимуть цікаві й історичні звуки прибуття й приземлення апарату на Марс, а також звуки під час роботи марсоходу, вітру та інші.

Зазначається, що звучання багатьох речей на Землі дещо відрізняється від звуків на Червоній планеті, адже щільність марсіанської атмосфери дорівнює 1% щільності атмосфери Землі на поверхні. Також атмосфера на Марсі має інший склад, аніж наша атмосфера, що впливає на випромінювання та поширення звуку.

"Звуки на Марсі дещо відрізняються від тих, що на Землі, через атмосферний склад. Усі звуки будуть тихішими через низький тиск. Окрім того, високочастотні тони будуть сильно ослаблені молекулами вуглекислого газу. Загалом, це нагадуватиме, якби ви щось слухали крізь стіну", - заявив представник NASA Баптіст Чайд.

Нагадаємо, що у жовтні марсохід Perseverance подолав третину шляху до "червоної" планети

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15 01 2021 16:51
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