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Астрономи вперше побачили пиловий диск навколо екзопланети

Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць
Астрономи за допомогою телескопа ALMA вперше змогли зареєструвати пиловий диск навколо планети, яка знаходиться за межами Сонячної системи.
Астрономи вперше побачили пиловий диск навколо екзопланети Фото: Європейська Південна Обсерваторія
Про це повідомляє DT.
 
Як повідомляє Європейська південна обсерваторія, це відкриття проливає світло на формування планет і супутників у молодих зоряних системах.
 
Навколопланетного диск знайшли у екзопланети PDS 70c. Це одна з двох гігантських планет, що нагадують Юпітер, які обертаються навколо зірки на відстані 400 світлових років від Землі. Вченим і раніше вдавалося знайти ознаки існування "місяцеутворюючого" диска навколо цієї планети, але до недавнього часу підтвердити це не вдавалося.
 

Фото: Європейська південна обсерваторія
 
Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць. Його відкриття дозволить вченим також перевірити теорії утворення планет, які досі не можна було протестувати.
 
Планети утворюються в пилових дисках навколо зірок. У процесі росту вони "згрібають" речовину навколозоряного диска і утворюють в ньому порожнечі.
 
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26 07 2021 12:08
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