Астрономи вперше побачили пиловий диск навколо екзопланети

Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць

Астрономи за допомогою телескопа ALMA вперше змогли зареєструвати пиловий диск навколо планети, яка знаходиться за межами Сонячної системи.

Як повідомляє Європейська південна обсерваторія, це відкриття проливає світло на формування планет і супутників у молодих зоряних системах.

Навколопланетного диск знайшли у екзопланети PDS 70c. Це одна з двох гігантських планет, що нагадують Юпітер, які обертаються навколо зірки на відстані 400 світлових років від Землі. Вченим і раніше вдавалося знайти ознаки існування "місяцеутворюючого" диска навколо цієї планети, але до недавнього часу підтвердити це не вдавалося.



Фото: Європейська південна обсерваторія

Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць. Його відкриття дозволить вченим також перевірити теорії утворення планет, які досі не можна було протестувати.

Планети утворюються в пилових дисках навколо зірок. У процесі росту вони "згрібають" речовину навколозоряного диска і утворюють в ньому порожнечі.