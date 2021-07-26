НОВИНИАстрономи за допомогою телескопа ALMA вперше змогли зареєструвати пиловий диск навколо планети, яка знаходиться за межами Сонячної системи.
Фото: Європейська південна обсерваторіяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи вперше побачили пиловий диск навколо екзопланети
Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць
Фото: Європейська Південна Обсерваторія
Про це повідомляє DT.
Як повідомляє Європейська південна обсерваторія, це відкриття проливає світло на формування планет і супутників у молодих зоряних системах.
Навколопланетного диск знайшли у екзопланети PDS 70c. Це одна з двох гігантських планет, що нагадують Юпітер, які обертаються навколо зірки на відстані 400 світлових років від Землі. Вченим і раніше вдавалося знайти ознаки існування "місяцеутворюючого" диска навколо цієї планети, але до недавнього часу підтвердити це не вдавалося.
Фото: Європейська південна обсерваторія
Астрономи з'ясували, що діаметр диска приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. А його маси вистачило б на утворення трьох супутників розміром з Місяць. Його відкриття дозволить вченим також перевірити теорії утворення планет, які досі не можна було протестувати.
Планети утворюються в пилових дисках навколо зірок. У процесі росту вони "згрібають" речовину навколозоряного диска і утворюють в ньому порожнечі.
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26 07 2021 12:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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