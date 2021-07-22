Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Вибухова суміш з дитячих мрій, таланту, наполегливості, доступу до високих технологій, ринку капіталу і державно-приватного партнерства дозволила трьом американським інноваторам у 2021 році започаткувати в США еру приватного космічного туризму

З чого почався космічний туризм, за яких умов були створені три провідні приватні космічні компанії, чим вони відрізняються і що чекає на людство в найближчі десятиліття.

40 років знадобилося людству, щоб після Юрія Гагаріна відправити в космос першого туриста, і ще 20 років пішло на те, щоб приватні компанії навчилися відправляти туристів у космос.

Вибухова суміш з дитячих мрій, таланту, наполегливості, доступу до високих технологій, ринку капіталу і державно-приватного партнерства дозволила трьом американським інноваторам у 2021 році започаткувати в США еру приватного космічного туризму.

"Колись я був дитиною, яка мріяла, дивлячись на зірки. Зараз я дорослий на космічному кораблі з безліччю інших чудових дорослих, які дивляться на нашу прекрасну, прекрасну Землю. Наступне покоління мрійників, якщо ми можемо зробити таке, лише уявіть, що можете зробити ви", - сказав мільярдер Річард Бренсон 11 липня під час польоту до межі космосу на космоплані VSS Unity.

На 20 липня запланований ще один туристичний політ, цього разу - за межу космосу. Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

За два дні до польоту Бренсона у Blue Origin не втрималися від "шпильки" в бік конкурента, який їх випередив, і назвали політ космоплану VSS Unity польотом в атмосфері Землі, а не в космосі.

Третій і найбільш амбіційний мрійник Ілон Маск активно розробляє багаторазовий космічний корабель SpaceX Starship. За задумом інноватора, Starship буде здійснювати через космічний простір надшвидкі комерційні рейси між віддаленими діловими столицями світу, туристичні польоти навколо Місяця і на Місяць, а також колонізаційні польоти на Марс.

Отже, у 2021 році настала нова ера в освоєні космосу – ера космічного туризму. Приватні компанії отримали доступ до космічного простору, між ними загострилася конкуренція, а ціна квитка на польоти в космічний простір знизилася в сто разів.

Швейцарський фінансовий холдинг UBS у звіті за 2019 рік підрахував, що суборбітальний (Virgin Galactic, Blue Origin) та орбітальний (на Міжнародну космічну станцію. - ЕП) космічний туризм має потенційний ринковий обсяг 3 млрд дол до 2030 року.

У консалтинговій компанії Northern Sky Research, яка спеціалізується на космічній галузі, очікують, що у 2028-2038 роках загальний дохід ринку сягне 10,4 млрд дол.

З чого почався космічний туризм, за яких умов були створені три провідні приватні космічні компанії, чим вони відрізняються і що чекає людство.

20 мільйонів доларів за вісім днів у космосі Першим космічним туристом став американський мільйонер Денніс Тіто, який заплатив за політ на Міжнародну космічну станцію 20 млн дол. 60-річний турист прибув на орбіту Землі 30 квітня 2001 року. Це стало кульмінацією його юнацької мрії. "Олівці почали плавати в повітрі, і я бачив чорноту космосу та кривизну землі. Я був в ейфорії. Це був найяскравіший момент у моєму житті - здійснення мрії всього життя. Тоді я знав, що ніщо і ніколи не зможе перевершити цю подію", - радісно описує Тіто момент, коли ракета вийшла на орбіту. NASA довгий час виступало проти ідеї відправити цивільних у космос. Першим туристом повинна була стати американська вчителька Крісті Маколіфф, однак вона загинула під час запуску шатла "Челленджер" у 1986 році. Після цього інциденту уряд США ухвалив закон, який заборонив непрофесіоналам польоти в космос. Однак у 1991 році, незадовго до розпаду СРСР, Тіто заговорив з Радянським Союзом про приєднання до космічної місії як звичайного громадянина, який заплатить за квиток. Перемовини йшли багато років. Наприкінці 1990-х космічна програма Росії гостро відчувала брак фінансування, тож Тіто активізував перемовини і вони виявилися успішними. 28 квітня 2001 року американець на російському космічному кораблі "Союз" разом з двома російськими космонавтами піднявся з космодрому "Байконур" у Казахстані на орбіту Землі. Наступний тиждень Тіто провів на борту МКС. "Це були вісім днів ейфорії. Мені подобалося дивитися у вікно, знімати на відео Землю. Це було в десять разів краще, ніж я очікував. Це був найкращий досвід у всьому моєму житті, ці вісім днів", - розповідав він.

Після Тіто на МКС літали ще шість туристів, серед яких була одна жінка. Останнім туристом у 2009 році став засновник і керівник компанії Cirque du Soleil Гі Лаліберте. Він заплатив за квиток 35 млн дол.

Саме в роки польоту першого космічного туриста в США з'явилися три приватні компанії, які за 20 років навчилися відправляти людей у суборбітальні та орбітальні польоти.

У 2000 році засновник Amazon Джеф Безос створив на своєму ранчо в Техасі аерокосмічну компанію Blue Origin для розвитку космічного туризму.

У 2002 році колишній співзасновник та акціонер PayPal Ілон Маск створив аерокосмічну компанію SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation. - ЕП) зі штаб-квартирою в Каліфорнії. Його мета була більш абійціна: скоротити витрати на польоти в космос і відкрити шлях до колонізації Марса.

У 2004 році британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон створив у США компанію Virgin Galactic. Підприємець планував організовувати туристичні суборбітальні космічні польоти і запуски невеликих штучних супутників.

Як приватні компанії потрапили в космос Успішний розвиток перелічених компаній, особливо SpaceX, значною мірою зобов'язаний підтримці з боку уряду США, зокрема, NASA. Міністерство оборони США і NASA задовго до 2000-х років інтенсивно співпрацювали з приватними аерокосмічними корпораціями Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, North American Aviation. Остання створила експериментальний ракетоплан X-15, який у 1963 році з під крил літака-носія піднявся на висоту 107 км, що на 7 км вище межі космосу. Проте ця співпраця відбувалася переважно в межах таємних військових проєктів. Усе змінилося на початку "нульових". 1 лютого 2003 року сталася катастрофа шатла "Колумбія", після якої США тимчасово припинили програму пілотованих польотів. Ця подія стала початком кінця програми "Спейс шатл", закриття якої відбулося у 2011 році з останнім польотом шатла "Атлантіс". Після 2004 року американську космічну програму лихоманило кілька років, а фінансування деяких перспективних напрямків скоротилося. У 2009 році була створена "Комісія Огустіна", яку очолив колишній директор компанії Lockheed Martin Норман Огустін. Вона вивчала стан справ у сфері пілотованих космічних польотів. Комісія розглянула п'ять варіантів розвитку космічної програми США. Пріоритетним став варіант залучення комерційних підприємств для польотів на навколоземну орбіту, тоді як NASA повинна була сконцентрувати зусилля на розвитку техніки для польотів за межі земної орбіти. Ці пропозиції у 2010 році були зафіксовані в проєкті бюджету на 2011 рік. Протягом 2011-2015 роців уряд США виділив комерційним підприємствам понад 6 млрд дол на створення пілотованих космічних кораблів. Між тим, ще раніше, не очікуючи глобальних рішень від керівництва країни, NASA почало на конкурсній основі фінансувати перспективні приватні проєкти з доставки вантажів на навколоземну орбіту. Так, у 2006 році SpaceX провалила перший запуск ракети-носія Falcon 1. Однак через кілька місяців компанія стала одним з переможців у конкурсі програми NASA Commercial Orbital Transportation Services (створення ракетної системи для доставки вантажів на МКС) та отримала близько 396 млн дол для розробки і демонстрації ракети-носія Falcon 9 і вантажного корабля Dragon. Через два роки SpaceX і NASA підписали контракт на 1,6 млрд дол на транспортування вантажів на МКС. Blue Origin у 2012 році на базі NASA випробовувала двигун для ракети-носія багаторазового використання New Glenn. У 2020 році стало відомо, що багаторазова ракета New Glenn приєднається до флоту комерційних ракет-носіїв NASA для польотів у середині 2020-х років. Blue Origin і NASA підписали відповідний контракт. Суборбітальний туризм Керівництво Virgin Galactic сподівається, що масові суборбітальні космічні польоти почнуться до 2022 року. Компанія вже кілька років продає квитки на такі польоти по 250 тис дол. Virgin Galactic отримала завдатків на понад 80 млн дол, а кількість охочих перевищує 600 осіб. Завдаток у розмірі 10 тис дол вніс Ілон Маск. Українці в списку теж є. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що купив квиток у 2009 році за 200 тис дол.

Як Бренсон здійснив перший космічний політ

"Уже 11 липня, як і обіцяв Річард Бренсон, він першим у нашій команді Virgin Galactic летить у космос, щоб особистим прикладом показати успіх нашого проєкту. Мій номер - 146-й", - заявив недавно Філатов.

Схема суборбітального польоту туристів Virgin Galactic

ДЖЕРЕЛО: WIKIPEDIA.ORG

Одним з космічних туристів, які 20 липня разом з Безосом полетять у суборбітальний політ на багаторазовому космічному кораблі New Shepard, стане 18-річний нідерландець Олівер Деймен.

Планувалося, що в космос полетить його батько Джо Деймен, засновник та голова компанії Somerset Capital Partners. Він оплатив квиток вартістю майже 28 млн дол. Однак Джо Деймен повідомив, що не зможе полетіти в космос через "надто щільний графік" і передає місце синові. Компанію Деймену складуть Джефф Безос, його брат та 82-річна пілотеса Мері Фанк.

Польоти New Shepard призначені для перевезення пасажирів по прямій угору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 100 км над рівнем моря - це так звана лінія Кармана, яка є умовною межею між атмосферою Землі та космосом.

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту близько 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос. Після цього вона опускається на землю під трьома парашутами. Ракета-носій теж повертається додому.

Тривалість польоту New Shepard становитиме всього 11 хв, а управління ним буде дистанційним. У літальному апараті навіть не буде органів керування, які дозволяли б його пілотувати.

За оцінками експертів, у майбутньому квиток на політ у New Shepard коштуватиме 200-250 тис дол. Вартість квитка Деймена обумовлена тим, що він продавався на аукціоні.

Орбітальний туризм на МКС від NАSA

У середині 2019 року NASA анонсувало відкриття своєї секції на Міжнародній космічній станції для туризму та інших ділових заходів. NASA планує відправляти туристів на МКС за 58 млн дол.

За словами заступника директора МКС Робіна Гейтса, на рік буде дві короткі приватні місії. Приватним астронавтам буде дозволено залишатися на МКС на термін до 30 днів, подорожуючи на американських космічних кораблях Crew Dragon (SpaceX) та CST-100 Starliner (Boeing, Bigelow Aerospace).

Перший корабель уже пройшов сертифікацію NASA і став першим комерційним космічним лайнером з ліцензією. Випробування другого корабля - CST-100 Starliner від Boeing - затримується. Запуск запланований до січня 2022 року.

За даними американського виробника модулів та компонентів орбітальних станцій Axiom Space, до екіпажу увійдуть віцепрезидент Axiom Space, колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа (він буде пілотом та командиром місії), американський підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор та меценат Марк Паті, ізраїльський інвестор та філантроп, колишній пілот ВПС Ізраїлю Ейтан Стіббе.

Станція обертається навколо Землі на висоті близько 400 км. Передбачається, що учасники місії проведуть на борту американського сегмента МКС вісім днів. Космічні туристи братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проєктах.

За даними Голосу Америки, кожен турист заплатить за подорож 55 млн дол.

Космічні перельоти на Землі, польоти навколо Місяця і на Марс

Найбільш вражаючі перспективи для космічного туризму відкриває багаторазовий космічний корабель Starship, який тестує SpaceX.

У 2017 році Маск представив відеопрезентацію транспортної системи з використанням прототипу Starship для далеких перельотів на Землі. Ракета повинна літати з швидкістю 6,9 км/сек через космічний простір. Це означає, що з Нью-Йорка до Лондона можна буде дістатися за 20 хв, а з Лос-Анджелеса до Токіо - за 40 хв.

За словами Маска, ціна суборбітального польоту на ракеті зрівняється з ціною подорожі бізнес-класом на літаку. Передбачається, що Starship у такій конфігурації буде розрахований на перевезення ста пасажирів.

Уже проданий перший туристичний політ навколо Місяця на кораблі Starship. Політ, запланований на 2023 рік, придбав японський мільярдер Юсаку Маедзава. Він збирається взяти з собою від "шести до восьми діячів мистецтва" з усього світу.

"Їх попросять створити якісь твори після повернення на Землю. Ці шедеври надихнуть мрійників у всіх нас", - пояснив бізнесмен, капітал якого оцінюється 3 млрд дол.

Сума, яку він заплатив за політ навколо Місяця, не розголошується.

Квитки в космос будуть коштувати тисячі доларів?

Космічних польотів за чотиризначними і навіть п'ятизначними цінами найближчим часом не буде.

Наразі неможливо сказати, коли космічні польоти стануть доступними для широких мас, але фахівці вважають, що це відбудеться через десятки років. Проблема в тому, що космічні кораблі розраховані лише на кілька осіб.

"Перші літаки перевозили дуже мало людей. Уявіть, якими були б тарифи на авіаперевезення, якби літаки досі перевозили лише кілька людей", - пояснює власник американської космічної консалтингової фірми Astralytical Лаура Форчик.

"Якщо ви хочете знизити ціну з 250 тис дол до чотиризначних цифр, як авіакомпанія, ви повинні розподілити витрати на значно більше осіб", - додає аерокосмічний аналітик Bank of America Рон Епштейн.

Наразі доставити багато людей у космос одним рейсом надзвичайно складно.

"Ці зусилля вимагають величезної кількості пального та енергії, щоб підняти кожен фунт. Відповідних технологій не існує. Також потрібно мати значний попит на космічні подорожі, щоб заповнювати ці місця незалежно від ціни. Єдиний спосіб отримати такий обсяг клієнтів - зробити космічний туризм частиною транспортної мережі", - констатує Епштейн.

Джерело: Економічна правда

Автор: Всеволод Некрасов