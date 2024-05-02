Дискусії щодо Taurus для України тривають – Бербок

Бербок заявила, що важливо й надалі підтримувати Україну.

Уряд Німеччини продовжує дискусії щодо передачі ракет Taurus Україні.

Про це повідомляє Wnp.pl.

"Я сподіваюся, що рішення Штатів відправити українцям знамениті ракети ATACAMS стане натхненням для інших", - зазначив глава МЗС Польщі Сікорський під час пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Водночас Бербок заявила, що важливо й надалі підтримувати Україну.

"Тому я можу тільки приєднатися до слів Сікорського. Я бачила в Одесі та інших місцях, де була, наскільки важлива протиповітряна оборона і системи, які ми поставили - в тому числі "Patriot". Тому, зокрема, нещодавно ми з міністром оборони виступили з новою ініціативою, щоб докласти більше зусиль у світі та Європі щодо протиповітряної оборони", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Вона заявила, що щодо поставки Taurus у Німеччині тривають дебати, і уряд намагається дійти спільного рішення.

Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що його рішення не надавати Taurus Україні залишається незмінним.