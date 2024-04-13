Китай збільшує продажі технологій в росію для підтримки військових дій в Україні – AP

Також країни нарощують співпрацю у виробництві БПЛА.

Китай різко збільшив продажі росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які москва, в використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України.

Про це пише Associated Press із посиланням на дані американської розвідки.

Два анонімні високопоставлені чиновники адміністрації Байдена заявили, що в 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надійшло з Китаю. Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів США в останньому кварталі 2023 року також було звідти.

Китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів на території росії, а китайські компанії, ймовірно, надають росії нітроцелюлозу, яка використовується у виробництві боєприпасів. Китайські компанії також надають оптичні компоненти для використання в російських танках і бронетехніці, зазначають посадовці.

За словами чиновників, Китай постачає росії двигуни для БПЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет.

Згідно з даними митниці, російський імпорт напівпровідників із Китаю підскочив із 200 мільйонів доларів у 2021 році до понад 500 мільйонів доларів у 2022 році.

Пекін також працює з росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для використання в Україні, що може в довгостроковій перспективі посилити загрозу, яку росія становить для всієї Європи. Посилаючись на дані розвідки, офіційні особи заявили, що Китай надає росії супутникові знімки для її війни проти України.

Нагадаємо, США попереджають союзників про те, що Пекін посилив свою підтримку москві, включаючи з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти росії у війні проти України.