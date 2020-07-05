Астрономи виявили найближчу від Землі чорну діру
Про це йдеться на сайті ESO, повідомляє "Укрінформ".
"Команда астрономів з Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших інститутів виявила чорну діру, що лежить всього за 1000 світлових років від Землі. Чорна діра ближче до нашої Сонячної системи, ніж будь-яка інша знайдена на сьогодні... Команда знайшла докази невидимого об’єкта, відстеживши дві зірки-супутники за допомогою 2,2-метрового телескопа MPG / ESO в обсерваторії Ла Сілла в Чилі", - йдеться в повідомленні.
Вчені стверджують, що це відкриття може бути лише вершиною айсберга, оскільки в майбутньому можна буде знайти ще багато подібних чорних дір.
Спочатку група спостерігала систему HR 6819 в рамках свого дослідження подвійних зоряних систем. Однак, коли астрономи проаналізували свої спостереження, вони були приголомшені: в системі HR 6819 було присутнє третє тіло, яке виявилося чорною дірою. Спостереження зі спектрографом FEROS на 2.2-метровому телескопі в Ла Сілла показали, що одна з двох видимих зірок обертається навколо невидимого компаньйона за 40 днів, а друга - знаходиться на великій відстані від цієї внутрішньої пари.
Потрійна система, розташована в сузір'ї Телескопа так близька до нас, що в південній півкулі її зірки можна розгледіти на темному безхмарному небі без бінокля або телескопа.
"Ми були вражені, коли зрозуміли, що це перша система зірок з чорною дірою, видима неозброєним оком", - підкреслив Пьотр Хадрава, співробітник Академії наук Чеської республіки в Празі і співавтор роботи.
На сьогодні астрономи знайшли в нашій Галактиці всього пару десятків чорних дір. Майже всі вони активно взаємодіють зі своїм оточенням і видають свою присутність потужним рентгенівським випромінюванням, що виникають при цій взаємодії. Але за оцінкою вчених, за час життя Чумацького Шляху на чорні діри в кінці своєї еволюції мало перетворитися набагато більше зірок. Відкриття "сплячої" невидимої чорної діри в HR 6819 підказує, де можуть перебувати чорні діри Чумацького Шляху.
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