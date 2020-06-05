Штати планують видобувати ресурси на Місяці без Росії
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на Reuters.
"Проєкт під назвою "Угоди Артеміди" передбачає створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці з метою запобігання шкоди або втручання з боку країн-конкурентів або компаній, що працюють в безпосередній близькості", - йдеться в повідомленні.
У договорі також згадані правила в рамках міжнародного законодавства, на основі яких компанії, які ведуть видобуток на Місяці, зможуть встановлювати над цими ресурсами права власності.
За даними Reuters, союзники США поки не ознайомилися з даним проєктом. Вашингтон розраховує в найближчі кілька тижнів ознайомити з планом ряд держав, серед яких - країни Євросоюзу, Канада, Японія, а також Об'єднані Арабські Емірати.
Джерела агентства відзначають, що на початковому етапі Росія не розглядається в якості партнерів США, в тому числі через позицію Пентагону. Зокрема, американське військове відомство стурбоване "загрозливими" маневрами російських супутників. У зв'язку з цим виступає проти участі Росії в цьому проєкті.
Співрозмовники Reuters пояснили, що мова не йде про встановлення США і їх союзниками суверенітету над певними територіями на Місяці.
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