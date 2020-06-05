Штати планують видобувати ресурси на Місяці без Росії

Джерела агентства відзначають, що на початковому етапі Росія не розглядається в якості партнерів США, в тому числі через позицію Пентагону

У США розробляється новий проєкт з видобутку ресурсів на Місяці, в який будуть включені кілька країн-партнерів, крім Росії. Партнерами Вашингтона стануть країни Євросоюзу, Канада, Японія та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на Reuters.

"Проєкт під назвою "Угоди Артеміди" передбачає створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці з метою запобігання шкоди або втручання з боку країн-конкурентів або компаній, що працюють в безпосередній близькості", - йдеться в повідомленні.

У договорі також згадані правила в рамках міжнародного законодавства, на основі яких компанії, які ведуть видобуток на Місяці, зможуть встановлювати над цими ресурсами права власності.

За даними Reuters, союзники США поки не ознайомилися з даним проєктом. Вашингтон розраховує в найближчі кілька тижнів ознайомити з планом ряд держав, серед яких - країни Євросоюзу, Канада, Японія, а також Об'єднані Арабські Емірати.

Джерела агентства відзначають, що на початковому етапі Росія не розглядається в якості партнерів США, в тому числі через позицію Пентагону. Зокрема, американське військове відомство стурбоване "загрозливими" маневрами російських супутників. У зв'язку з цим виступає проти участі Росії в цьому проєкті.

Співрозмовники Reuters пояснили, що мова не йде про встановлення США і їх союзниками суверенітету над певними територіями на Місяці.

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