У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу
Про це повідомляється на сайті NASA, передає Укрінформ.
Як зазначається, вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") стане частиною місії Mars 2020, що має стартувати в липні цього року.
Назва апарата було визначено за результатами конкурсу, в якому перемогла учениця середньої школи зі штату Алабама (США) Ваніза Рупані.
Крім вертольота, який має вести зйомки Марсу з повітря, в місії братиме участь марсохід Perseverance ("Наполегливість").
Завдяки Ingenuity дослідники сподіваються вивчити важкодоступні ділянки Марсу.
Посадка вертольота на Червону планету намічена на лютий 2021 року.
Нагадаємо, що телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив два знімки розвалу комети C/2019 Y4 (ATLAS).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"
- ВІДЕО У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію
- ФОТО На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею