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У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу

Посадка вертольота на Червону планету намічена на лютий 2021 року
Американське аерокосмічне агентство NASA презентувало літальний апарат, призначений для дослідження Марсу.
У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу Фото: NASA

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Укрінформ.

Як зазначається, вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") стане частиною місії Mars 2020, що має стартувати в липні цього року.

Назва апарата було визначено за результатами конкурсу, в якому перемогла учениця середньої школи зі штату Алабама (США) Ваніза Рупані.

Крім вертольота, який має вести зйомки Марсу з повітря, в місії братиме участь марсохід Perseverance ("Наполегливість").

Завдяки Ingenuity дослідники сподіваються вивчити важкодоступні ділянки Марсу.

Посадка вертольота на Червону планету намічена на лютий 2021 року.

Нагадаємо, що телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив два знімки розвалу комети C/2019 Y4 (ATLAS).

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04 05 2020 16:00
ТЕГИ: NASA, Марс, космос
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