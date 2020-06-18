Астрономи виявили світло зорі-магнітара, якій лише 240 років

Астрономи спостерігають за світлом нещодавно виявленого магнітара, якому лише 240 років.За космічними мірками - це "новонароджений" об'єкт.

США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE

Про це повідомляє NASA, зазначає "Громадське".

Нейтронну зорю назвали Swift J1818.0-1607. Вона має магнітне поле у тисячу разів більше, ніж у типової нейтронної зірки, та у 100 мільйонів разів сильніше, ніж найпотужніший магніт, створений людиною.

Ілюстрація, яка показує лінії магнітного поля з нейтронної зорі

Фото: ESA

Зоря належить до особливого класу об'єктів, які називають магнітарами. Вони є найбільшими магнітними об'єктами у Всесвіті. Крім того, космічний об'єкт є одним із п'яти відомих магнітарів, які також є радіопульсарами.

Вчені вважають, що Swift J1818.0-1607 є наймолодшим магнітаром, але поки точний вік зорі вони не визначили.

Зоря розташована в сузір'ї Стрільця і відносно близько до Землі - у 16 000 світлових роках. Зараз астрономи бачать світло, яке ця зірка випромінювала близько 16 000 років тому, коли їй було 240 років.

Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із “підсвіткою”