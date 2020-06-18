Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Астрономи виявили світло зорі-магнітара, якій лише 240 років

Зоря належить до особливого класу об'єктів, які називають магнітарами
Астрономи спостерігають за світлом нещодавно виявленого магнітара, якому лише 240 років.За космічними мірками - це "новонароджений" об'єкт.
Астрономи виявили світло зорі-магнітара, якій лише 240 років США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE

Про це повідомляє NASA, зазначає "Громадське".

Нейтронну зорю назвали Swift J1818.0-1607. Вона має магнітне поле у тисячу разів більше, ніж у типової нейтронної зірки, та у 100 мільйонів разів сильніше, ніж найпотужніший магніт, створений людиною.

Ілюстрація, яка показує лінії магнітного поля з нейтронної зорі

Фото: ESA

Зоря належить до особливого класу об'єктів, які називають магнітарами. Вони є найбільшими магнітними об'єктами у Всесвіті. Крім того, космічний об'єкт є одним із п'яти відомих магнітарів, які також є радіопульсарами.

Вчені вважають, що Swift J1818.0-1607 є наймолодшим магнітаром, але поки точний вік зорі вони не визначили.

Зоря розташована в сузір'ї Стрільця і відносно близько до Землі - у 16 000 світлових роках. Зараз астрономи бачать світло, яке ця зірка випромінювала близько 16 000 років тому, коли їй було 240 років.

Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із “підсвіткою”

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2020 12:06
ТЕГИ: NASA, космос
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.