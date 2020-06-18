Астрономи виявили світло зорі-магнітара, якій лише 240 років
Про це повідомляє NASA, зазначає "Громадське".
Нейтронну зорю назвали Swift J1818.0-1607. Вона має магнітне поле у тисячу разів більше, ніж у типової нейтронної зірки, та у 100 мільйонів разів сильніше, ніж найпотужніший магніт, створений людиною.
Ілюстрація, яка показує лінії магнітного поля з нейтронної зорі
Фото: ESA
Зоря належить до особливого класу об'єктів, які називають магнітарами. Вони є найбільшими магнітними об'єктами у Всесвіті. Крім того, космічний об'єкт є одним із п'яти відомих магнітарів, які також є радіопульсарами.
Вчені вважають, що Swift J1818.0-1607 є наймолодшим магнітаром, але поки точний вік зорі вони не визначили.
Зоря розташована в сузір'ї Стрільця і відносно близько до Землі - у 16 000 світлових роках. Зараз астрономи бачать світло, яке ця зірка випромінювала близько 16 000 років тому, коли їй було 240 років.
Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із “підсвіткою”
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