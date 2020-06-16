Над Марсом помітили зелений серпанок із “підсвіткою”

Про це повідомляє ВВС, зазначає "Укрінформ".

Як зазначається, воно викликане атомами кисню, які вивільняються через вплив сонячного світла. Сяйво помітили за допомогою апарату Trace Gas Orbiter (TGO).

Апарат було збудовано за програмою ExoMars спеціалістами європейського і російського космічних агентств.

"Це приємний результат", - сказав доктор Маніш Патель з Відкритого університету Великої Британії.

Фото: NASA

За словами вчених, помічене світіння атмосфери Марсу відрізняється від полярних сяйв, які можна побачити на Землі та інших планетах.

Вони виникають через взаємодію атмосфери і заряджених частинок сонячного вітру. На Землі такі події потрапляють під вплив сильного магнітного поля нашої планети, яке відштовхує молекули до полюсів. На Марсі ж не виникає такого ефекту через те, що у планети немає глобального магнітного поля.

Фото: NASA