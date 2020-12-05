NASA показала "газовий міст" між скупченням двох галактик

"Кілька сотень мільйонів років тому два скупчення галактик зіткнулися і потім пройшли один через одного"

Астрономи Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показали як виглядає потік газу між скупченням двох галактик.

Про це повідомляється на сайті американського відомства, передає Укрінформ.

«Кілька сотень мільйонів років тому два скупчення галактик зіткнулися і потім пройшли один через одного. Ця могутня подія випустила потік гарячого газу у кожному скупченні галактик, який утворив незвичайний міст між двома об’єктами. Зараз цей міст накачаний частинками від надмасивної чорної діри», - заявили у NASA.

У відомстві додали, що ця система називається Abell 2384.

Зазначається, що складене зображення «мосту» було зроблене завдяки рентгенівським знімкам обсерваторій Chandra від NASA й XMM-Newton від Європейського космічного агентства та індійського гігантського радіотелескопа.

На зображенні чітко видно, що частини, які вилітають з полюсів надмасивної чорної діри в центрі однієї з галактик руйнують цей «газовий потік», завдовжки понад три мільйони світлових років та масою близько 6 трильйонів планет Сонця, між скупченнями галактик.

Нагадаємо, що Міністерство науки й техніки Південної Кореї оприлюднило перші знімки геостаціонарного супутника Chollian-2B, призначеного для моніторингу забруднення повітря.