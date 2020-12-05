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Південнокорейський “екосупутник” зробив перші знімки

"Південна Корея у вівторок показала перші знімки, що були надіслані супутником з моніторингу навколишнього середовища. На кадрах видні води навколо Корейського півострова"
Міністерство науки й техніки Південної Кореї оприлюднило перші знімки геостаціонарного супутника Chollian-2B, призначеного для моніторингу забруднення повітря.
Південнокорейський “екосупутник” зробив перші знімки Фото: Yonhap

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

"Південна Корея у вівторок показала перші знімки, що були надіслані супутником з моніторингу навколишнього середовища. На кадрах видні води навколо Корейського півострова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, знімки були зроблені 23 березня й 21 квітня.

Перший корейський геостаціонарний супутник Chollian-2B, призначений для моніторингу забруднення повітря, був виведений на орбіту 18 лютого. Його вартість становить 316 мільйонів доларів. Над його розробкою працювали з 2011 року.

Нині супутник перебуває на відстані за 35 786 км над екватором Землі. Упродовж наступних кількох місяців науковці будуть працювати над оптимізацією та калібруванням супутника, аби апарат зміг удосконалити якість фотографій.

Нагадаємо, що Китай здійснив орбітальний 3D-друк з використанням безперервних полімерних композитів, армованих вуглецевим волокном.

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12 05 2020 14:00
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