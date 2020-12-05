Китай випробував 3D-принтер у космосі
Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.
"Це перший свого роду тест для Китаю і для всього світу, в якому був здійснений орбітальний 3D-друк з використанням безперервних полімерних композитів, армованих вуглецевим волокном", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє агентство, система 3D-друку, розроблена дослідним інститутом при Китайській академії космічних технологій, виконала заплановані завдання в минулий четвер.
За знімками, переданими з пробного космічного корабля, видно, що два зразки були надруковані успішно.
Зазначається, що вуглецеве волокно широко застосовується в аерокосмічній промисловості завдяки таким його властивостям, як легкість і висока міцність, а безперервне вуглецеве волокно має велике значення для поліпшення характеристик композиційних матеріалів.
На орбіті система 3D-друку також реалізувала автоматичний контроль у всьому процесі роботи.
До цього всі експерименти з 3D-друку в мікрогравітаційних умовах проходили в присутності людей, які мали поправляти помилки, що виникали в ході роботи друкарської системи, нагрівати її або допомагати їй друкувати.
Крім того, попередні експерименти були проведені в умовах невагомих польотів, а невагомий політ є наслідком десятків параболічних маневрів, кожен з яких може створити лише близько 20 секунд мікрогравітації.
Нагадаємо, що група астрономів із Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших установ виявили чорну діру, що знаходиться найближче до планети Земля – всього за 1000 світлових років.
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